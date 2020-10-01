MSB'den Yunanistan açıklaması: “Genel ilkelerde anlaşıldı”
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda ‘genel ilkelerde’ ortak anlayışlar ele alındı” denildi.
NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan arasındaki yapılan teknik toplantılarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmişti.
Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı.
Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020’de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi
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