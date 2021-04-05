MSB'den 'Zap bölgesi' açıklaması

05 Nisan 2021 Pazartesi, 12:41

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda iki PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"