MSB'den 'Zap bölgesi' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde iki PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda iki PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB açıklaması şöyle:
"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"
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