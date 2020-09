Mübadele Heykeli’nin yapımına başlandı

29 Eylül 2020 Salı, 10:33

Kent kültürü için önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in tarihinde önemli bir yere sahip olan 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi anısına heykel çalışması başlattı. Buca Kasaplar Meydanı’ndaki Mübadele ve Anı Evi’nin önündeki alana yerleştirilecek Mübadele Heykeli, bir tarihi ölümsüzleştirirken Türkiye ve Yunanistan halkları arasında dostluk köprüsü de oluşturacak. Büyükşehir tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Heykel Çalıştayı’nın Ocak ayında yapılan birinci bölümünde “Mübadele” temasıyla 47 eser içinden seçilen “The Doors of The Native Home” adlı yapıt uygulama aşamasına geçti. 10 Eylül’den bu yana Kültürpark Atlas Pavyonu’nda bronz malzemeden oluşacak heykelini yapan Belarus lu sanatçı Sergei Oganov ise İzmir’de bulunmaktan mutlu. Mübadele gerçeğini, birinde Yunan diğerinde Türk motiflerinin olduğu iki kapı ile yorumlayan sanatçı, eserinin hikâyesini şöyle anlattı: “İlk olarak insanlar hakkında bir şey söylemek istedim. Politik ve tarihi olaylar farklı olsa da bu, her şeyden önce insanlar için bir trajediydi. Benim için bütün erkekleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları birleştirecek bir sembol bulmak çok önemliydi. İnsanlar evlerini terk etmeye zorlandı. Ve kapıları kapanmış boş bir ev hala trajedinin ve acının sembolü. Ama farklı kültürlerin nesilleri arasındaki bağlantı bugün bile etkisini sürdürüyor.”

Heykelin çamur aşaması 30 Eylül’de tamamlanacak. Ardından alçı ve polyester kalıp aşamasına geçilecek. Heykel Bursa’da bronza dökülecek. Yıl sonuna kadar heykelin tamamlanması ve Buca Kasaplar Meydanı’ndaki Mübadele ve Anı Evi’nin önündeki alana yerleştirilmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda etkin rol oynayan Tıbbiyeli Hikmet’in anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak için açtığı Tıbbiyeli Hikmet Büst Yarışması’nın başvuruları da başladı. Tıbbiyeli Hikmet olarak tanınan Hikmet Boran tıp öğrencisiyken İstanbul’un işgaline karşı okuldaki direnişin örgütlenmesinde aldığı rol ve tıbbiyelilerin temsilcisi olarak katıldığı Sivas Kongresi’nde yaptığı manda karşıtı konuşmayla tanınıyor. Kurtuluş Savaşı’nın ardından genel cerrah olarak görev yapan Tıbbiyeli Hikmet’in büstü İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Belediye Hastanesi’nin bahçesine yerleştirilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Ekim 2020.