MUBİ, 14 Şubat'ta 24 saatliğine ücretsiz erişime açılacak
Ücretsiz olarak erişilebilecek MUBİ koleksiyonunda, usta yönetmenlerin retrospektiflerinden, önde gelen film festivallerinin özgün yapımlarına binden fazla film yer alıyor.
Çevrimiçi film izleme platformu MUBİ, 14 Şubat Pazar günü kutlayacağı 14. kuruluş yıl dönümünde 24 saat boyunca ücretsiz erişime açılacak.
Ücretsiz olarak erişilebilecek MUBİ koleksiyonunda, usta yönetmenlerin retrospektiflerinden, önde gelen film festivallerinin özgün yapımlarına binden fazla film yer alıyor.
MUBİ'nin Şubat ayı programında öne çıkan yapımlar şöyle:
Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al-Mansour’un 76. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan filmi "Mükemmel Aday", usta yönetmen Dario Argento’nun 1977 yapımı korku klasiği "Suspiria", Hüseyin Karabey filmi "Gitmek: Benim Marlon ve Brandom", Michael Mann’ın polisiye türüne damga vuran filmi "Büyük Hesaplaşma", Cathy Yan’ın 2018 tarihli "Ölü Domuzlar"ı, Éric Rohmer’in Altı Ahlak Hikâyesi serisinin zirvesi "Claire'in Dizi", son 10 yılın en çok konuşulan belgesellerinden Malik Bendjelloul imzalı "Bir Şarkının Peşinde".
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