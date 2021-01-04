Mücadelenin içerisinden bir sağlık çalışanı anlatıyor: "Pandemide Hayat"
Sağlık çalışanı Ayşe Yetişen'in, pandemi döneminde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarının yaşadığı kaosu, çaresizlikleri ve verdikleri mücadeleyi anlattığı, "Pandemide Hayat" adlı öykü kitabı çıktı.
Sağlık çalışanı Ayşe Yetişen'in geçen yıl mart ayında ilan edilen pandemi dönemini anlattığı "Pandemide Hayat" adlı öykü kitabı Temren Yayınları'ndan çıktı. Daha önce de bir şiir kitabı yayımlayan Yetişen, "Pandemide Hayat"ta pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadığı kaosu, duyguları, bilinmezlikleri, çaresizlikleri, kendi hayatlarını riske atarak verdikleri mücadeleyi, bu süreçte yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunları, hem kültürel açıdan hemde siyasal açıdan yaşanan zorlukları öyküleyici bir dil kullanarak okuyucuya sunuyor.
Yetişen, "Pandemide Hayat" öyküsüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Pandemi döneminde en büyük yükü sağlık çalışanları omuzlamış durumda. Özellikle manevi yönden tam bir kaos ve bilinmezlik içinde bulunuyorlar kendilerini. Bu suretçe bir yandan kendi canlarını korumaya çalışırken bir yandan da Covit-19 virüsüne yakalanmış hastalarına şifa dağıtmaya çalışıyorlar. Yani iki sorumluluğu bir arada yürütüyorlar. Bir de bunlara kendi aileleri ve çocuklarının, anne babalarının sorumlulukları da eklenince omuzlamış oldukları bu yük bir kat artmış oluyor. Pandemide Hayat kitabında sağlık çalışanlarının, Doktorundan Hemşiresine, Labaranttında, Tıbbi sekreterine tüm hastane çalışanlarının vermiş olduğu mücadeleyi, yaşadıkları zor süreçteki duygu ve düşüncelerinin de yer aldığı yolculuğa çıkıyorsunuz.
Okulların ve kreşlerin kapanması ile çocuklarının bakım sorunlarının ortaya çıkması ve bunu akabinde bütün sağlık çalışanlarının izin haklarının kapanması, istifalarının durdurulması ve çalışmak zorunda kalmaları sonucu yaşamış oldukları zorlu süreçte verdikleri mücadeleyi onların hayatlarının içine girerek birebir yaşayacaksınız.
Gri bir sis kentin üzerine çökmüş, tüm kenti kasvetli bir hava kaplamıştı. Mart ayının dondurucu soğuğu olmasada üşüten bir hava vardı dışarıda. Pandemi ile birlikte yaşadığı kente düşen kasvetli havayı bu şekide tanımlıyor olay kahramanımız Hayat.
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