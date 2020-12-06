‘Mücbir’ talebi yükseliyor

06 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Salgının ikinci dalgasında eve kapanmalar tekrar gündeme gelirken esnaf ve sanatkârdan mücbir sebep ilanı talepleri artıyor. Bursa’dan sonra bu talebi Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da seslendirdi. Baran, “Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor. Kira desteği talepleri var” dedi.

Baran ve oda yetkilileri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararları nedeniyle hizmet sektörünün zor günler yaşadığına dikkat çeken Baran, işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşadığını vurguladı.

15 BİN İŞLETME ZORDA

ATO Başkanı Baran, Ankara genelinde yaklaşık 15 bin işletmenin ya kapandığını ya da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerine devam etmek durumunda kaldığını da belirtti. Salgın nedeniyle gerçekleşen ilk faaliyeti durdurma döneminde mücbir sebep kapsamına alınan işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki vergi, SGK gibi yükümlülüklerinin ekim, kasım ve aralık aylarına ertelendiğini anımsatan Baran, yeniden kapanma süreci nedeniyle ödemelerin “makul bir zamana” ertelenmesini istedi.

Baran, yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçlar için de ocak ayında ödemelerin başlayacağını anımsatarak üyelerinin yapılandırma ödemelerinin de ertelenmesini beklediğini ifade etti.