Mucize Doktor dizi değil, film gibiydi

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Sokak Kedisi

Geçen sezon başında yayına giren ve her hafta reyting yarışında birinci olan Mucize Doktor (foxTürkiye) perşembe gecesinin birincisi olduysa şaşmam! G.Kore dizisinden uyarlama, bir büyük hastanede servant otistik bir cerrah adayının öyküsünü konu eden dizinin yeni sezonu ilk bölümü Kedi’yi ekrana yapıştırdı! Taner Ölmez’in otistik doktoru büyük başarıyla canlandırdığını söylemeyene kızarım. Dizinin bu bölümü, dizi gibi değil, başarılı bir aksiyon filmiydi adeta! Yangınlar, cerrahi müdahaleler, cinayet teşebbüsleri ve romantizm, kişisel dramlar, ne ararsan var, iki saat boyunca bütün sıkıntıları unutuyor insan. Yan karakterler çok iyi çiziliyor, herkesin öyküsü ayrı sürükleyici. Hastane ve iktidar kavgaları, hiç yabancı değil. Bu yıl da ekranların en iyi dizisi olmaya aday! Kedi beğenmedi, bayıldı. Bir tek eksiği var: Kedi. Bir dizide hiç kimsenin mi sevdiği, sahiplendiği can dostu olmaz?