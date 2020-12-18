'Mucize Doktor' dizisinde ayrılık: Seda Bakan veda etti
Seda Bakan, "Mucize Doktor" dizisinden ayrıldı. Diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Bakan, "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim" dedi.
Başrolünde Taner Ölmez'in yer aldığı "Mucize Doktor" dizisinde ayrılık yaşandı.
Dizide Adil Hoca'nın kızı Ferda rolünü canlandıran oyuncu Seda Bakan, dizinin yeni bölümlerinde yer almayacağını duyurdu.
Fox TV'de yayımlanan diziye yeni sezonda 30. bölümde katılan oyuncu, 42. bölümde diziye veda etti.
"Mucize Doktor"a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda eden Seda Bakan, "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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