Müfit Can Saçıntı’dan Netflix tepkisi

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 00:11

Oyuncu Müfit Can Saçıntı Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında Netflix gibi platformaların düzenlemesine tepki gösterdi. "18 yaşındaki izleyici Cumhurbaşkanını seçecek ama istediği kanalı seçemeyecek öyle mi?" diyen Saçıntı, RTÜK'ün taraflı politikalarına da tepki gösterdi.





Çağlayan'ın YouTube kanalında konuşan Saçıntı şu ifadeleri kullandı: "Bu ne ya Cumhurbaşkanı, herhangi bir diziden daha mı değersiz? RTÜK'e tamamen karşıyım. Sen kimi kimden koruyorsun? RTÜK alkışlayan anne babalarının çoğu, çocuk kilidi nedir bilmez, çocuğunu dijital ortamlardan nasıl koruyacağını öğrenmez. Televizyon dadılık yapsın ben de anne babalık yapayım. Çocuğun anne babası sensin, çocuğu denetleyeceksen sen denetleyeceksin, gözünden sakındığın çocuğunu neden RTÜK'ün insafına bırakıyorsun. Basın kanunu ve mahkemeleri varken, televizyonda neden partilerin atadığı insanların olduğu RTÜK karar verici oluyor."