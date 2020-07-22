Müfit Can Saçıntı’dan Netflix tepkisi
Can Saçıntı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın Netflix'e yönelik tartışmalarına tepki gösterdi.
Oyuncu Müfit Can Saçıntı Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında Netflix gibi platformaların düzenlemesine tepki gösterdi. "18 yaşındaki izleyici Cumhurbaşkanını seçecek ama istediği kanalı seçemeyecek öyle mi?" diyen Saçıntı, RTÜK'ün taraflı politikalarına da tepki gösterdi.
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