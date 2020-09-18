Müftülük çalışanı koronavirüse yakalandı, 5 personel karantinaya alındı

18 Eylül 2020 Cuma, 16:14

Hisarcık İlçe Müftülüğü'nde görevli bir personele görülen belirtiler üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun ardından görevli personel tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasının ardından temaslı olabileceği değerlendirilen 5 personelde evlerinde 14 günlüğüne karantinaya alındı. Filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



