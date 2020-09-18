Müftülük çalışanı koronavirüse yakalandı, 5 personel karantinaya alındı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde müftülük çalışanına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kurum çalışanı 5 personel evlerinde karantinaya alındı.
Hisarcık İlçe Müftülüğü'nde görevli bir personele görülen belirtiler üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun ardından görevli personel tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasının ardından temaslı olabileceği değerlendirilen 5 personelde evlerinde 14 günlüğüne karantinaya alındı. Filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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