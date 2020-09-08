Müge Anlı, Aleyna Çakır'la ilgili yeni detayları açıkladı

08 Eylül 2020 Salı, 15:29

Müge Anlı, intihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır’la ilgili Ankara Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapordan detayları açıkladı.

Ankara'da, ölümü kayıtlara intihar olarak geçen 'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen'in (21) şüpheli ölümü tartışılmaya devam ediyor.

Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun isimli şahıs tarafından darp edilme görüntülerinin ortaya çıkması ölüm üzerindeki şüpheleri artırmıştı. Görüntülerde, Çakır Uygun tarafından bayıltılana kadar darp edilip, yerde hareketsiz yatarken görülüyordu.

Kızlarının ölümünden sevgilisi Ümitcan Uygun'u suçlayan aile, Anlı'dan yardım istemek için canlı yayına katıldı.

Müge Anlı yayında, Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde erkek DNA'sı bulunduğunu açıkladı. Cinsel muayenesinde sperm ve erkeğe ait hücre tespit edildiğini de belirtti.