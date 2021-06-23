Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Necla - Metin Büyükşen cinayeti gündemde

23 Haziran 2021 Çarşamba, 14:50

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da, söz konusu cinayet gündemde.

İddiaya göre, başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in cinayete kurban gitmesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ediyor.

CANLI YAYINDA YENİ GELİŞMELER: MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Haber Global'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen'in cinayetin tek görgü tanığı olmasının yanı sıra tavırlarının şüphe uyandırdığını ifade eden Müge Anlı, konu ile ilgili açıklamalar yaptı.Anne ve babası ile ilgili hiç gerildiğini ya da fevri davranmadığını görmediğini söyleyen Müge Anlı, diğer akrabaların ses çıkarması ancak Büşra'nın sesini hiç çıkarmamasının ilginç olduğunu belirtti.

Bugünkü canlı yayında olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Büşra Büyükşen, şüplendiği kişileri söyleyerek, Mehmet Ali ve Yılmaz isimli kişilerin isimlerini verdi. Bu kişilerin ise gelin Betül Büyükşen'in kuzeni ve kardeşi ortaya çıktı. İki kardeşin cinayet saatinde ise evde olmadıkları anlaşıldı. Canlı yayına bağlanan bir kişinin ifadesinin ardından çiftin oğlu Osman Büyükşen'in tepki gösterdi. Necla - Metin Büyükşen cinayeti olayında Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.