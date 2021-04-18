Müge Anlı'da skandal anlar... İşkence görüntülerine tepki
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, ATV’de yayımlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programında, 88 yaşındaki bir kadına gelininin yaptığı işkence görüntülerine yer verilmesi nedeniyle kuruma dilekçe yazdı.
Taşcı, dilekçesinde, söz konusu yayında “hafta boyunca kadına yönelik işkence görüntülerine yer verildiği ve yayın ilkelerine uyulmadığı” gerekçesiyle konunun üst kurul gündemine alınmasını talep etti.
Müge Anlı’nın ATV’de yayımlanan programında, 9 çocuk sahibi 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın ölümü gündeme geldi. Programda, Aslan’ın işkence görüntülerine de yer verildi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da söz konusu görüntülere ilişkin dilekçe yazarak, üst kurula başvurdu. Taşcı, dilekçesinde, programlarda “yayın ilkelerine dikkat edilmediğine” dikkat çekti. Konuya ilişkin değerlendirmede de bulunan Taşcı, “RTÜK, kurgu olan dizilerde kadınla erkeğin en ufak yakınlaşmasını milli ve manevi değerlere aykırı bularak, iktidara yakın kanallar dışındaki tüm televizyonlara ceza yağdırıyor. Aynı RTÜK, 88 yaşında engelli bir kadının gelinleri tarafından dövülme görüntülerini en ufak flulaştırma gereksinimi bile duymadan günlerce yayımlamasında ne insani, ne vicdani ne de hukuki bir sorun görüyor” dedi.
RTÜK Başkanı için sorumluluk çağrısı yapan Taşcı, şunları kaydetti: “RTÜK yönetimi, toplumsal çürümeyi derinleştiren, kadına şiddetten enseste kadar pek çok yozlaşmayı sıradanlaştıran içerikleri görmezden geliyor, yapılan şikâyetler üzerine de harekete geçmiyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, muhalefetin nerede nasıl konuşacağına karışacağına; nasıl muhalefet yapacağına ilişkin engin görüşlerini paylaşmayı bir tarafa bırakıp, yasayla sorumlu olduğu asıl işiyle ilgilensin.”
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