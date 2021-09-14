Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu geliyor: Başrol oyuncuları belli oldu

14 Eylül 2021 Salı, 09:49

Çok yakında Star TV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına benzer bir dizi çekilecek. Başrol oyuncu Nehir Erdoğan olurken 'Elif' karakterine can verecek oyuncu 'Sessiz Çığlık' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak.

Medyabaşkent'te yer alan habere göre, Reality Show olarak program sunacak olan Elif, Müge Anlı gibi olacak.

Erkan Petekkaya’nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı Suçlu dizisi, Müge Anlı’nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek.

03 Medya tarafından hazırlanan dizi çok yakında Star TV ekranlarında yer alacak.

Dizi şimdiden oldukça merak edilirken Suçlu adlı dizi herkes tarafından beğenileceğe benziyor.