Müge Anlı'dan dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması

07 Eylül 2021 Salı, 16:41

Müge Anlı yayında yaptığı aşı açıklamasıyla gündeme geldi. Yeni aşı yaptırdığını söyleyen Müge Anlı açıklamasında "Buraya gelmek istiyorsanız aşı olmak zorundasınız. Bana herkes sormuş ben her yaptığı orada burada paylaşan bir insan değilim. Ama evet yaptırdım" dedi.

Müge Anlı açıklamasının devamında ise "Hiç kimseye de yaptır demiyorum. Zaten aşının sayısı az. Yaptırmayan da kendisi bilir ben aşıya istediğim zaman ulaşmak istiyorum. Benim gibi isteyenlere de aşı kalsın" dedi.

"AŞI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Canlı yayında Müge Anlı'yı uyaran Mehmet Şevki Sözen ise "Ama toplumsal bilincimiz aşı olmak zorundayız. Bunu doktor olarak söylemeliyim. Söylemek benim görevim" dedi.