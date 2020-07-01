Muğla 2. dalgayı bekliyor

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Başkan Gürün, ikinci akında eğer çıkışta veya girişte test yapılmaz ise 7-10 günlük bir endişeli bekleyiş yaşanacağını söyledi.

İller arası seyahat kısıtlamasının kalkması ile ilk dalga tatilcilerin Muğla’ya geldiğini belirten Başkan Gürün, “Şu anda birinci atağı geçirdik. Sokağa çıkma yasağı gevşetildi. Ekonomik ve sosyal açıdan alınan bir karardı. Tıbbi açıdan hekimler karar verici olsaydı karantinanın biraz daha devam etmesi gerekirdi. Bodrum’a önemli bir göç oldu. Büyük bir endişeye kapıldık. O gelişlerden sonraki artış korkulacak seviyede olmadı. Bunu atlattık” dedi. Muğla’ya gelecek tatilciler için test önerisinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Şimdi ikinci bir akın olacak. Bu akın da bizi 7-10 günlük bir endişeli bekleyişe götürecek. Bunun olmaması için yapılması gereken, benim daha önce de önerdiğim ama belli şartlara bağlı olarak ya çıkışta veya girişte mutlak suretle testin yapılması” dedi.