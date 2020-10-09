Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden "Bodrum" itirazı

09 Ekim 2020 Cuma, 15:07

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 milyon 102 bin 306 metrekarelik alanın imara açılacak olmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Büyükşehir Belediyesi 30 günlük askı sürecinde 28.09.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmemesi durumunda hukuki işlem başlatılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün dünyanın ve ülkemizin göz bebeği Muğlamızı koruyan, geleceğe taşıyan her kararın yanında, Muğlamızın doğasını, geleceğini olumsuz etkileyecek her kararın da karşısında olduklarını belirterek Bodrum’daki imara açılan alan için hukuki olarak ne gerekirse yapacaklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Doğası, eşsiz güzellikleri ve sahip olduğu zenginlikleri ile Muğla sadece üzerinde yaşayanlara ait bir şehir değil, dünyanın ve ülkemizin çok değerli bir hazinesi. Bu hazineyi koruyan yatırımlarla Muğlamızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak güzel Bodrumumuzda kararname ile imara açılan 1 Milyon 102 bin 309 metrekarelik alan için Büyükşehir olarak itirazımızı yaptık. Daha önceki planda doğal ve ekolojik yapısı korunacak alan, büyük bölge parkı, büyük kentsel yeşil alan bir gecede Ankara’dan kentsel gelişim alanına yani ticaret, turizm ve konut alanına dönüştürüldü.

Vatandaşlarımızın imar değişikliği yapılan alanı hayal edebilmeleri açısından 140 futbol sahası büyüklüğünde halkımızın nefes alabileceği yeşil alanı imara açmak istiyorlar. Bizim itirazımız bunadır. Tüm hukuki yollara başvurarak bu kararın Bodrumumuzun lehine dönüşmesi için mücadele edeceğiz. Muğla hepimizin.” dedi.



