Muğla'da kaybolan dağcıdan 14 gün sonra acı haber
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 gün önce kaybolduğu bildirilen dağcı Fikret Emre’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Muğla’nın Fethiye İlçesi'ndeki Mendos Dağı’na antrenman tırmanışı için giden 35 yaşındaki dağcı Fikret Emre’den 14 gün sonra acı haber geldi.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bayram tatilinde de devam eden arama çalışmalarında genç dağcının cansız bedenine ulaşıldı.
Fethiye'de 12 Mayıs'ta antrenman yapmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre'nin bulunması için 9 gün önce arama çalışması başlatılmıştı. Emre'nin sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanı 6 gün önce Mendos Dağı Maden Ocakları mevkisinde bulunmuştu.
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