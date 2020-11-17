Muğla'da köy okullarına kitap desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki 88 köy okuluna Türk ve dünya edebiyatından seçme 100 temel eserden oluşan kitap seti hediye etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki 88 köy okuluna Türk ve dünya edebiyatından seçme 100 temel eserden oluşan kitap seti hediye etti.Kitap dağıtımı için Menteşe ilçesindeki Çiftlik İlkokulu'nda tören düzenlendi.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, burada yaptığı konuşmada, köy okullarının çocuk kitaplıklarını zenginleştirmek ve çocukların okuma alışkanlıklarını arttırmak için yola çıktıklarını söyledi.
Muğla genelinde 9-15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında "Bir kitap da sen yolla" etkinliği başlattıklarını anlatan Gürün, "Bizlere bağışlanan kitapları dünya ve Türk edebiyatından seçme 100 temel eser ile birlikte köy okullarımıza dağıtıyoruz. Köylerimizde okumaya istekli, geleceği pırıl pırıl çocuklarımız var. Evlatlarımızı doğru yönlendirir, onlara okuma azmini aşılarsak önlerinde hiçbir engel duramaz." diye konuştu.
Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine işaret eden Gürün, dağıtılan kitaplar arasında Atatürk'ün "Nutuk" eserinin de bulunduğunu belirtti.
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