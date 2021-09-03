Muğla'da mezar kazılarında İslamiyet öncesi Türklere ait izler bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki resimli kayaların çevresindeki anıt mezar kazısında, İslamiyet öncesi Türklere özgü olduğu değerlendirilen ok uçları, seramik kaplar ve metal eşyalara rastlandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kurgan (tepe biçiminde anıt mezar) kazısında, İslamiyet öncesi Türklere ait ok uçları, seramik kaplar ve metal eşyalar gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede kaya üzerinde hayvan figürlerini gören bir çobanın ihbarı sonrası 2019 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gökçe'nin girişimiyle başlatılan kazılar sürüyor.
Kaya resimleri üzerindeki çalışmalarını tamamlayan kazı ekibi, bu yıl da alanda tespit edilen kurgan alanında kazı çalışması yürüttü.
Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Muğla-Antalya-Denizli illeri arasındaki geniş bir sahada Türklerin en eski izlerini bulmak için araştırma yürüttüklerini söyledi.
Bu yıl Muğla Sıtkı Koçman, Aksaray ve Pamukkale üniversiteleri öğretim üyeleri ile saha çalışmalarını Elmalı Müzesi gözetiminde genişlettiklerini belirten Gökçe, "Seydikemer Belediyesinin destekleriyle geçen yıl tespit edilen bir kurganda kazı yaptık. Kurgan alanında ok uçları, seramik kaplar ve metal eşyalar bulundu. Bu açıdan kurgan eski Türklerin geleneklerine benzemekte." dedi.
Eski Türklerin de ölülerinin yanına oklarını, silahlarını ve eşyalarını gömdüğüne dikkati çeken Gökçe, "Bizim açtığımız ve kazısını yürüttüğümüz kurgan da benzer özellikler göstermekte. Bu çalışmalar neticesinde şunu söyleyebiliriz. Eski Türkler Müslüman olmadan önce Anadolu'ya bu bölgeye gelmişlerdir." ifadelerini kullandı.
Kazıların gelecek yıl da devam edeceğini bildiren Gökçe, Muğla, Denizli ve Antalya arasında kalan çok geniş bir bölgede çalışma yürüttüklerini kaydetti.
Bu yıl benzer özellikte bir çok eser bulduklarını anlatan Gökçe, geçen yıl bulunan kaya resimlerinin benzerlerini Denizli sahasında da bulduklarını, yine kurganların benzerlerini çeşitli ilçelerde tespit ettiklerini dile getirdi.
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