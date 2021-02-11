Muğla'da sınav ücretlerini Büyükşehir Belediyesi ödeyecek
Muğla’da belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençlerin YKS ve LGS 2021 başvuru ücretlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, YKS ve LGS sınavına girecek gençler için yeni bir desteğe hayata geçirdiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Gürün paylaşımında, “Başarıya uzanan yolda sınav giriş ücretlerini biz karşılıyoruz. Belediyemizden sosyal yardım alan ve ihtiyaç sahibi gençlerimizin YKS ve LGS başvuru ücretlerini karşılıyoruz. Çünkü birlikte aileyiz, birlikte Muğla’yız” dedi.
YKS ve LGS 2021 başvurusu desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi gençlerin, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi numarası 444 48 01 nolu numarayı aramaları yeterli olacak.
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