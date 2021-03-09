Tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 16:45
Tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi
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Kaza saat 15.45 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


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