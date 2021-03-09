Tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

09 Mart 2021 Salı, 16:45

Kaza saat 15.45 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.