Muğlalı kadınlar 3 serada başladıkları üretimi 27 seraya çıkardı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:49

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün alım garantili çiçek üretimi yapan üreticileri ziyaret etti. Gürün, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi’nde başlatılan Alım Garantili Çiçek üretiminde 18 Milyon rakamına ulaşan seraları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Köyceğiz ilçesinde 2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 3 üretici ile başlattığı alım garantili çiçek üretiminde bugün 30 bin 500 metrekare alanda 27 sera ile mevsiminde 60 üretici rakamlarına ulaştı. Bugüne kadar 18 Milyon 013 bin 985 adet çiçek üreten seralar sadece Muğla’yı süslemekle kalmadı aynı zamanda Aydın, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon’da da parkları, yeşil alanları süsledi.

Alım Garantili Çiçek Üretimi seralarında üreticilerin tamamı kadınlardan oluşuyor. Muğla’nın verimli topraklarında kadın eliyle rengarenk çiçekler üretiliyor. 2015 yılından beri üretimi arttırarak devam ettirdiklerini söyleyen üreticiler koronavirüs sürecinde insanların evlerinde kaldığı için çiçeklere olan talebin iki kat arttığını, talebe yetişemediklerini, kimi zaman alıcılara ellerinde çiçek kalmadığını söylemek zorunda kaldıklarını belirttiler. Başkan Gürün’e ve ekibine böyle bir hizmeti hayata geçirdikleri için teşekkür eden üreticiler buradan elde ettikleri kazançlarla evlerine katkı sağladıklarını, çocuk okuttuklarını, üreten bireyler olarak kendilerini çok mutlu hissettiklerini söylediler.

'EGE VE AKDENİZ'İ SÜSLÜYORUZ'

Köyceğiz Beyobası’ndaki seraları ziyaretinde konuşan Gürün toprağa kadın elinin değmesiyle üretimin ve verimin arttığını, Muğla’da kadın eliyle üretilen çiçeklerin Ege ve Akdeniz’i süslediğini söyledi. Başkan Gürün; “Muğla dağlarından yağ, ovalarından bal akan, verimli toprakları ile üreten bir tarım kenti. Nüfusumuzun yüzde 50’si kırsalda yaşıyor ve toprağını el emeği ile işliyor. Tarıma ve hayvancılığa destek verilmemesi nedeni ile üreticilerimiz toprağını satmak zorunda kalıyor, şehirlere göç ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana üreten köylümüzün yanında olduk. “Toprağını satma ürününü sat” dedik ve projelerimizi hayata geçirdik. Bunlardan birisi de alım garantili çiçek üretimiydi. 3 sera ile başladık şimdi 27 seramız var. 18 Milyon çiçek ürettik. Ürettiğimiz çiçekler ilçelerimizi, otellerimizi ve Aydın, Isparta, Burdur, Antalya, Afyon gibi şehirlerimizi de süslüyor. Üreticilerimiz toprağa anne şevkati ile işleyen kadınlarımız. Üretici kadınlarımıza gelir kaynağı olan alım garantili çiçek üretimiyle Muğlamız çiçek üretim merkezi olacak. Üreticilerimiz kazanacak, Muğla kalkınacak.” dedi.

"KOOPERATİFLERİMİZLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Tarımda kooperatifleşmenin önemine de değinen Gürün önceliklerinin üretim kooperatiflerini ayakta tutarak üretmelerini sağlamak olduğunu söyledi ve tüketim kooperatifleri kurarak arada aracı olmadan herkesin daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacaklarını belirtti. Başkan Gürün; “Muğla birçok üründe dünyada ve ülkemizde söz sahibi. Örneğin çam balında birinciyiz. Üretim kooperatiflerimizle üreticilerimizi birleştirerek daha fazla üretim yapmalarını sağlayarak kendi markamızı oluşturacağız. Bal, zeytin yağı, süt ürünleri, et, sirke, şarap, susam ve daha birçok üründe kooperatiflerimizle üreteceğiz. Büyükşehir olarak bal üreticilerine malzeme desteği, süt üreticilerine süt tankı desteği, koku vadisi projesi ile katma değeri yüksek aromatik bitkilerin üretimini sağlıyoruz. Amacımız üretim kooperatiflerini ayakta tutmak ve üretmelerini sağlamak. Bir yandan da tüketim kooperatifleri kurarak üretilen ürünlerin aracısız halka ve tüketiciye ulaşmasını sağlayacağız. Muğla’da üreticilerimizin her zaman yanındayız. Çünkü biz birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız.” dedi.