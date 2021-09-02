Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

(DHA)
02 Eylül 2021 Perşembe, 14:19
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını
Abone Ol google-news

Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.


Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler