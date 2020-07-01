Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:03

Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi. Sahile yakın noktadaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.