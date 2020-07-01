Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nınSeydikemer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale edildi. Yangını kontrol altına alındı.

(DHA)
01 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:03
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Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi. Sahile yakın noktadaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahale edildi. 

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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