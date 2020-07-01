Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nınSeydikemer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(DHA)
01 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:03
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Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi. Sahile yakın noktadaki yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



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