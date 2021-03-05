Muğla'nın tohumlar 81 ile yayıldı

05 Mart 2021 Cuma, 07:06

2021 yılının 25 günlük sürecinde 4 milyon, bugüne kadar da 10 milyon tohumu bölgelerdeki topraklarla buluşturdu. Yerel tohumun stratejik ve ülke geleceği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Yerel tohum demek ulusal güç demek. Yerli ve milli olmak istiyorsak önce ekmeğimizi, katığımızı elde ettiğimiz topraklarımıza ata tohumlarımızı ekmeli, bu toprakların mahsulünü elde etmeliyiz. 2016 yılında yerel tohum merkezimizi kurduk ve vatandaşlarımız özenle sakladıkları, sandıklarındaki ata tohumlarını bizlerle paylaştı. Bizde gönderilen bu orijinal tohumları testlere tabi tuttuk ve üreterek şu anda 81 ile talep eden üreticilerimize gönderiyoruz” dedi.

Gürün, “Üretim açısından yerel tohumun çok önemli olduğu, hibrit tohumların kullanılmaması gerektiği ortaya çıktı. Yerele ve yerel ırklarımıza Anadolu’nun bağrından çıkmış ve yüzyıllarca buraya adapte olmuş ırklarımıza ve tohumlarımıza dönmemiz lazım. Ulusal bir güç olmak istiyorsak kendi yiyeceğimiz üretecek kapasiteye tekrar kavuşmamız lazım. Atatürk’ün de dediği gibi “Milli ekonominin temeli tarım”. Tarımda bir ülke sağlam zeminde değilse onun kalkınması mümkün değil. Yol göstericimiz, yolumuzu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye, üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmakta kararlıyız” dedi.