Muğla’nın yılbaşı teması “Umutlu Yıllar”

21 Aralık 2020 Pazartesi, 15:19

Muğla Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda 2021 yılı öncesi meydanları süslemeye devam etti.

İlçe meydanlarına 2021, kardan adam, kalpli yürüyüş yolu, ay yıldız, uçan balon, yıldız gibi ışıklı süslemelere yer veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yılın temasını ise “Umutlu Yıllar” olarak belirledi.

Geçen yıllarda süslemelerin içerisine led ışıklardan “Mutlu Yıllar” yazan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle “Umutlu Yıllar” yazdı.



