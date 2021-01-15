Muhabirimiz Hazal Ocak Kent Ödülü'nü aldı

TMMOB’nin düzenlediği “Kent Planlama” basın ödülleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Beşiktaş’taki TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi’nde düzenlenen küçük bir törenle sahiplerine verildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 06:00
Muhabirimiz Hazal Ocak Kent Ödülü'nü aldı
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Muhabirimiz Hazal Ocak, ödülünü ŞPO İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar ve ŞPO Yönetim Kurulu üyesi Necati Caner Altay’ın elinden aldı. 

Odadan yapılan açıklamada, “Ödül, yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamusal alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine yaptıkları katkıların yanı sıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri düşünülen basın kuruluşlarına ve/ veya basın mensuplarına verilmektedir” denildi.


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