Muhabirimiz Hazal Ocak Kent Ödülü'nü aldı

15 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Muhabirimiz Hazal Ocak, ödülünü ŞPO İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar ve ŞPO Yönetim Kurulu üyesi Necati Caner Altay’ın elinden aldı.

Odadan yapılan açıklamada, “Ödül, yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamusal alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine yaptıkları katkıların yanı sıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri düşünülen basın kuruluşlarına ve/ veya basın mensuplarına verilmektedir” denildi.