Muhabirimiz Hazal Ocak'a Sedat Simavi ödülü

28 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi’nin 11 Aralık 1953’te tarihinde yaşamını yitirmesinin ardından adına 44 yıldan bu yana sürdürülen ödüller: gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. Muhabirimiz Hazal Ocak gazetemizde 20 Ocak 2020 ve 14 Temmuz 2020 tarihlerinde yayımlanan “Damat İşi Biliyor” ve “İşte Burası Önemli!” başlıklı haberleri dolasıyısla “Gazetecilik” dalında ödül aldı. Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak. Seçici kurul ayrıca “Gazetecilik” dalında Ercan Arslan’ı milliyet.com.tr haber sitesinde yayımlanan “Son Dakika! Bu Fotoğrafları Daha Önce Görmediniz! Corona Virüsten Önce ve Sonra İstanbul...” haber fotoğrafları nedeniyle övgüye değer buldu.

2020 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen diğer isimler isimler şöyle: Radyo ödülü Çiğdem Işık - Sevilay Tunalı, Televizyon ödülü Beril Ötkan ve Berkcan Tuğu, Belgesel ödülü Erman Yüksel - Ömer Kablan, Edebiyat ödülü, Beşir Ayvazoğlu, Sosyal Bilimler ödülü Doç. Dr. Yahya Araz. Seçici kurul ayrıca Araş. Gör. Dr. Sedef ERKMEN’i “Türkiye’de Kürtaj: AKP ve Biyopolitika” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü. Sağlık Bilimleri ödülü Doç Dr. Savaş Taşoğlu, Spor ödülü A Milli Kadın Voleybol Takımı’na verildi. Seçici Kurul ayrıca Fatma Demir’i “Atlet - (Kadınlarda 1.13.48’lik derece ile) Balkan Yarı Maratonu Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer gördü.