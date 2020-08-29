Muhabirimiz Özdilek ‘AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri’nde birinci oldu

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri dün sahiplerini buldu. Avrupa Birliği desteğiyle, Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği ve Batı Balkanlar ile Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliği desteklemeyi amaçlayan “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” töreni, Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda konuk ile gerçekleştirilen törene, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile çok sayıda büyükelçi ve diplomatik temsilci katıldı.

Ödülünü AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in elinden alan Özdilek, “Beni bu ödüle layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Gazetem Cumhuriyet benim için bir okul oldu. Beni her konuda destekleyen ve cesaret veren Haber Müdürümüz Murat Hantaş’a çok teşekkür ediyorum. Ödülümü cezaevinde tutuklu bulunan başta Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan olmak üzere tüm tutuklu gazeteciler adına alıyorum” dedi.

Ödüle değer görülen haber, skandal bir kararla tahliye olduktan sonra kayıplara karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun ilişkisini belgeleyen fotoğrafı konu alıyordu.