Muhafazakarlar, Grammy Ödülleri'nde performans sergileyen Cardi B'yi hedef aldı

16 Mart 2021 Salı, 15:49

Grammy Ödülleri, bu yıl bazı kesimlerin eleştirilerine konu oldu. ABD'deki Ulusal Cinsel İstismar Merkezi (NCOSE), 2021 Grammy Ödülleri'ni eleştirdi ve özellikle Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın direk dansı performansını hedef aldı.

Sputnik'in aktardığına göre, 1962'de kurulan ve cinsel istismarın tüm türleri arasındaki bağlantıları ortaya serme adı altında cinsel nesneleştirme ve pornoyla da mücadele ettiğini söyleyen bir grup olan NCOSE, CBS'in Grammy yayınının striptizi yücelterek kadınların istismar edilmesine katkıda bulunduğunu iddia etti.

"Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın performansı, iki kadın ile ekiplerindekileri tanga ve iç çamaşırı giymiş, striptizci direğinde dans ederken, birlikte sürünürken ve bir yatakta kalça sallarken gösterdi" denilen açıklamada, ödül töreni şovunun ulusal televizyon yayınından çok porno film stüdyosu montaj odasına layık olduğunu öne sürdü.

"Sert porno filmden kesilmiş olması gereken bir performansla CBS ulusal izleyicinin karşısında striptizin yüceltilmesinin yayımlanmasına izin verdi" diyen NCOSE Başkan Yardımcısı ve Yönetici Direktörü Dawn Hawkins, Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın söylediği şarkı ne kadar popüler olursa olsun, CBS'in Grammy Ödülleri'nin böyle müstehcen bir performansa sahne olmasına asla izin vermemesi gerektiğini savundu.

Hawkins, iki şarkıcıyı 'kadın bedenlerini suistimal eden ve baskılayan sistemler kurulmasına hizmet etmekle' suçladı.

'AMERİKAN GELENEKLERİNE SALDIRI'

Cumhuriyetçi Parti yanlısı, muhafazakar çizgide yayın yapan Fox News kanalının sunucusu Tucker Carlson da aynı performansı "Kasten kültürümüzü rezil kepaze etmeye ve çocuklarımızı incitmeye çalışıyorlar" diye itham etti. Performansın 'tümüyle aşağılayıcı' olduğunu söyleyen Carlson, 'bu performansı sergileyenlerin sonra çıkıp diğerlerini kadın düşmanlığıyla suçladığını' dile getirdi.

Carlson'a konuk olan muhafazakar yazar ve siyasi yorumcu Candace Owens da performansı 'Amerikan değerlerine, Amerikan geleneklerine saldırı, Amerikan ilkelerinin yıkımı', 'çocukları grotesk şeylere isteklendiren bir sapkınlık kutlaması' diye niteleyerek "Eleştirel ırk teorisi öğretilen çocuklar Cardi B gibi insanlara özenmeleri gerektiğini öğreniyor" çıkışını yaptı.

Cardi B ile Megan Thee Stallion'ın "WAP" şarkısını Grammy'de sahneleyiş şekli medyada çok geniş yer bulsa da, TV izleyicilerinin ilgisini çekmedi. Grammy Ödülleri'nin bu yılki izleyici reytingi dibe vurdu. İlk etapta 7.9 milyon izleyiciyle rekor düzeyde düşük bir sayıda kalındı.