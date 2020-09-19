Muhalefet soruyor, AKP susuyor! Paralar nerede?
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, iktidarın gazilere sahip çıkmadığını belirterek, "15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan bağışlar neden hala verilmiyor? Şehit aileleri ve gazilerimiz hakkını alana kadar soracağız" dedi.
CHP'li Özkoç, Gaziler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "İktidar, gazilerimize sahip çıkmıyor. Yılda bir, kutlama mesajları ve törenlerle onları anmak kolay. Önemli olan sahip çıkmak" dedi.
15 Temmuz Şehit ve Gazileri için toplanan bağışların neden hala verilmediğini soran Özkoç, şehit ailelerinin ve gazilerin haklarını alana kadar sormaya devam edeceklerini vurguladı.
CHP'li Özkoç'un Gaziler Günü açıklaması şöyle:
"İktidar, gazilerimize sahip çıkmıyor. Yılda bir, kutlama mesajları ve törenlerle onları anmak kolay. Önemli olan sahip çıkmak. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan bağışlar neden hala verilmiyor? Şehit aileleri ve gazilerimiz hakkını alana kadar soracağız."
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- O anlaşma tehlikede
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- Propaganda merkezi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı
Video Haberler
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
- İBB Sözcüsü büyük değişimin görüntüsünü paylaştı!
- Muharrem İnce'den Lozan tepkisi!
- Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- O anlaşma tehlikede
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- Propaganda merkezi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı