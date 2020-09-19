Muhalefet soruyor, AKP susuyor! Paralar nerede?

19 Eylül 2020 Cumartesi, 15:10

CHP'li Özkoç, Gaziler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "İktidar, gazilerimize sahip çıkmıyor. Yılda bir, kutlama mesajları ve törenlerle onları anmak kolay. Önemli olan sahip çıkmak" dedi.

15 Temmuz Şehit ve Gazileri için toplanan bağışların neden hala verilmediğini soran Özkoç, şehit ailelerinin ve gazilerin haklarını alana kadar sormaya devam edeceklerini vurguladı.

CHP'li Özkoç'un Gaziler Günü açıklaması şöyle:

"İktidar, gazilerimize sahip çıkmıyor. Yılda bir, kutlama mesajları ve törenlerle onları anmak kolay. Önemli olan sahip çıkmak. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan bağışlar neden hala verilmiyor? Şehit aileleri ve gazilerimiz hakkını alana kadar soracağız."