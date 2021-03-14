Muhalefete ret oyu veren AKP, Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti!

14 Mart 2021 Pazar, 13:09

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Samsun'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen ve infiale neden olan kadına şiddet olayına da değinerek, "Samsun'da yaşanan hadisede asla haklılık payı olamaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın talimatı sonrası AKP, kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla hazırladığı önergeyi TBMM Başkanlığı'na sundu.

AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan önergenin gerekçesinde son günlerde artan kadın şiddetine vurgu yapıldı. Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde yıllardır sürdürülen mücadelenin nihai hedefinin tek bir vakanın dahi yaşanmamasını sağlamak olduğuna dikkat çekildi.

Önerge gerekçesinde bahsi geçen "yıllardır sürdürülen mücadele" vurgusu akıllara muhalefetin sunduğu kadın ve çocuk haklarına ilişkin AKP iktidarı tarafından reddedilen önergeleri getirdi.

19 yıldır iktidarda olan AKP tarafından reddedilen son yıllardaki kadın ve çocuk haklarına ilişkin önergelerin bazıları ise şöyle:

Mart 2011: CHP, kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için Meclis’e araştırma önergesi verdi. İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi işleme konulmayarak geri iade edildi.

Aralık 2015: CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şiddet gören, mağdur olan ve gün geçtikçe de sayısı hızla artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yazılı soru önergesi verdi.

Mart 2016: MHP’nin çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulması önerisi TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.

Mart 2017: CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi"ne ilişkin verdiği yasa teklifi meclise sunuldu. Tanrıkulu'nun ceza yasasında ve ceza infaz yasasında 11 maddeye “kadına karşı toplumsal cinayete ve şiddete dayalı” cümlesinin eklenmesine dair sunduğu teklif hükümetçe reddedildi.

Ekim 2017: Helin Palandöken'in öldürülmesinin ardından Meclis'e sunulan 'bireysel silahlanma araştırılsın' önerisi AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Mayıs 2017: HDP’li vekil Bedia Özgökçe Ertan tarafından çocuk istismarının önlenmesi için hazırlanan araştırma önergesi, AKP’lilerin oy çokluğuyla reddedildi.

Şubat 2018: CHP, cocuk istismarı vakalarının son 10 yılda yedi kat arttığını belirterek araştırma önergesi verdi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na verdiği dilekçe ile çocuk istismarı ile ilgili Meclis araştırması yapılmasını talep etti.

Kasım 2019: HDP’nin kadınlara yapılan her türlü şiddetin araştırması talebiyle verdiği araştırma önergesi Meclis Genel Kurulu’nda AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

24 Kasım 2020: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına dair HDP'nin TBMM gündemine sunduğu görüşme talebi AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

26 Kasım 2020: CHP’nin kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasına yönelik teklifi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

Aralık 2020: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Mersin Barosu’nun 10 aydır komisyonda bekleyen kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları mücadelesi işbirliği protokolü AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

26 Ocak 2021: HDP'nin kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine ilişkin acil önlemler alınması amacıyla Meclis'te genel görüşme yapılması talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

27 Ocak 2021: TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li Utku Çakırözer tarafından kadına yönelik şiddet suçlarında, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere hiçbir uyuşmazlıkta çözüm yoluna gidilmemesi için verilen kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

KADINLARA YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan önergede imzası bulunan AKP Grup Başkanveli Özlem Zengin geçtiğimiz haftalarda çıplak arama iddialarına ilişkin "Bu kurgusal bir harekettir. Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder" sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Zengin aynı zamanda katıldığı bir televizyon programında, cezaevine giren annelere ilişkin "Bu insanlar talimatla artık bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var demek için" ifadelerini kullanmıştı.

72 GÜNDE 70 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre son 72 günde 70 kadın öldürüldü.

Platformun öldürülen kadınların anısına 'Anıt Sayaç' ta 2021'in ilk 72 gününde öldürülen kadınların isimleri yer verildi. Listede bir kadının ismi ise 'bilinmiyor' olarak yer aldı.