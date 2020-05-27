Muhalefetten MHP'ye Türkeş hatırlatması

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:20

Demokrasi ve Özgürlük Adası'nın açılışına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesi sürecinde idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

MHP'LİLERE HATIRLATTI

27 Mayıs darbesinin bildirisini okuyanın MHP kurucusu Alparslan Türkeş olduğunu hatırlatan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Özkiraz'ın Bahçeli'ye yönelttiği eleştirilerde, "27 Mayıs 1960 Darbesi 'nin darbe bildirisini okuyan Albay Alparslan Türkeş'in kurduğu ve Başbuğ ilan edildiği MHP'nin Alparslan Türkeş'ten sonraki genel başkanı onun darbesini kinamaya gidiyor" ifadeleri yer aldı.

'HEM ASIYORLAR HEM AĞLIYORLAR'

İktidarın 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklamarında sık sık CHP'yi işaret etmesine de dikkat çeken Kemal Özkiraz, MHP'lilere, "Hadi AKP'lilerin 27 Mayıs'ı CHP'ye mal etme çabasını anladık, her zaman ki akp işte. Fakat MHP'lilere ne oluyor? Sanırsın 27 Mayıs sabahı darbe bildirisini okuyan Alparslan Türkeş değilde Kemal Kılıçdaroğlu'ydu? Hem asıyorlar hem ağlıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

BİR TEPKİ DE CHP'Lİ KAYA'DAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya 27 Mayıs darbesinin gerçeklerinin çarpıtılmamasını söyleyerek o süreçte yaşanan olayların ve Türkeş'in okuduğu bildiririnin arşivlerde olduğunu hatılattı.

Kaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Darbe gerçeklerini kimse çarpıtmasın; Sağı işaret etmek 27 Mayıs 1960 darbe bildirisini radyodan Albay Alpaslan Türkeş okudu. Sağı işaret etmekCHP Genel Başkanı İsmet İnönü,idamları durdurmak için Cemal Gürsel'e mektup yazdı. İnönü'nün mektubu da,Türkeş'in bildirisi de arşivlerdedir." ifadelerini kullandı.

Kaya o günlere ilişkin yaptığı paylaşıma, "27 Mayıs 1960 sabahı darbe bildirisi Albay Alpaslan Türkeş tarafından radyodan okundu. MBK 15 idamdan üçünü onadı. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Kahrolsun askeri ve sivil darbe yapanlar ve destekçileri." notunu da ekledi.