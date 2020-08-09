Muharrem İnce: Kim hain kim bölücü herkes görecek!
CHP'den ayrılarak, parti kuracağı iddialarına ilk kez bir televizyon kanalı üzerinden yanıt veren Muharrem İnce, "Hain ve bölücü diyenleri biliyorum. Haftaya Ankara'da olacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek" dedi.
CHP'nin 2018 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddialarına ve hakkındaki değerlendirmelere ilişkin ilk kez bir televizyon kanalına konuştu.
CHP'nin boykot kararı aldığı CNNTürk'e açıklamalarda bulunan İnce, önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğini ve her şeyi orada açıklayacağını belirtti.
İnce şöyle konuştu:
"Hakkımda iftiralar ve yalanlar var. İpe sapa gelmez açıklamalar var. Ben bunların hepsine kulaklarımı kapadım. Tüm bunları önümüzdeki hafta Ankara'da anlatacağım. Yazılıp çizilenlerden de haberim var. Pek çok gerçek ve pek çok yalan var. Ben hain ve bölücü diyenleri de biliyorum. Haftaya Ankara'da olacağım ve kim hain, kim bölücü herkes açıklamamda görecek."
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