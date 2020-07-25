"Muharrem İnce, kurultaya katıldı mı" sorusuna fotoğraflı yanıt

Kurultaya katılıp katılmayacağı merak konusu olan Muharrem İnce, Kurultaya katılarak Yalova delegeleri ile beraber oturdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:44
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CHP’nin 37. Olağan Kurultayı, pandemi koşulları altında Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultaya katılıp, katılmadığı merak konusu olmuştu.

Kurultaya katılan Yalova Kurultay Delegesi Muharrem İnce, Yalova delegeleri ile beraber oturup Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını dinledi.


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