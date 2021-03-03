Muharrem İnce, partisi için tarih verdi
CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, partisinin 45 gün içerisinde kurulacağını açıkladı.
CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan ve bu oluşumu siyasi partiye dönüştürme yolunda olan Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.
İnce, ''Genel merkezimizin tadilat işleri sürüyor. Ankara'da 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken bitecek. Partinin kuruluşunu bir otelde açıklamak istemiyoruz. Genel merkezi tamamlayıp açıklayacağız. Nisan ayı içinde yaparız. 45 gün içinde yapmak istiyoruz'' dedi.
PARTİNİN FİNANSMANI
80 arkadaş herkes bütçesine göre para koyuyor ve sistemi çözecek paramız var diyen İnce, ''Bunların hepsi banka üzerinden yapılıyor. Partiyi kurduğumuz zaman o dokümanları sunarız. Parayı 80 kurucudan topluyoruz 1 veren de var bin veren de. Harcamalarımızın hepsi kayıtlı. Bağış alamıyoruz. Ama partiyi kurduğumuzda alabileceğiz. Genel başkan odasını ben döşüyorum'' ifadelerini kullandı.
"SARAY'A GİDEN CHP'Lİ" İDDİASI
Saray'a giden CHP'lide müthiş gelişmeler oluyor diyen İnce, ''Herhalde çıkacak, mahkeme kayıtlarından. Şimdilik bu kadar söyleyeyim'' dedi.
''HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARSIN''
İnce, ''Memleket Hareketi'nin sözcüsü olarak söylüyorum. Yakında siyasi parti olacağız. Her parti kendi adayını çıkarsın. Biz de çıkaracağz. Kim en yüksek oy alırsa, ikinci turda söz veriyorum, destekleyeceğiz. Ama onlardan da söz veriyorum. Çatı aday olmaz. Matematik bilimine aykırıdır. Beğendiremezsin bir kesimini'' şeklinde konuştu.
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