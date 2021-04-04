Muharrem İnce bildiride yanlış bulduğu noktayı açıkladı

04 Nisan 2021 Pazar, 15:40

CHP’den ayrıldıktan sonra yeni parti kurma sürecine giren Muharrem İnce, emekli amirallerin yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

104 amiralin imzasıyla, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" üzerine açıklama yapıldı. Açıklama üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Muharrem İnce, emekli amirallerin Mavi Vatan ve Montrö üzerine açıklama yapmasının doğal olduğunu belirtti. İnce, söz konusu açıklamanın gece yapılmasının "Yanlış" olduğunu söyledi.

Muharrem İnce’nin açıklaması şöyle:

“AK Parti-FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpas davalarının mağduru olan amirallerin uzman oldukları konuda açıklama yapması doğaldır ama bu açıklamayı gece yarısı yapmış olmaları doğru değildir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açanların, üniforma ile tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların bu açıklamayı fırsat bilip buradan darbe, vesayet çıkarmaya çalışmaları da yanlıştır.

Aynı kişileri Mavi Vatan konusunda alkışlarken Montrö konusunda darbeci, vesayetçi ilan etmek de FETÖ'nün devlet kurumlarını işgal etmesine nezaret eden, göz yuman, destekleyen iktidara yakışır.”