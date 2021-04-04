CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "Bu açıklamadan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus özellik"

04 Nisan 2021 Pazar, 12:40

103 emekli amiral, son dönemde gündeme gelen "tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması" ve Atatürk ilke ve devrimleri konularına ilişkin açıklama yaptı.

Kamuoyuna yapılan açıklamada "Türk Milleti'nin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir" vurgusu yapıldı.

Emekli amirallerin açıklaması sonrası iktidardaki isimlerden arka arkaya tepki geldi. "Darbe sevdalıları" ve "şerefli üniforma" vurgusu yapılan açıklamalardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

"SİVİL DARBECİLERE MAHSUS BİR ÖZELLİK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise soruşturmaya ve bildiriye gelen tepkilere ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Gözüküyor ki AKP mağdura yatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor diyen Öztrak "103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir" dedi.

Emekli amirallerin Montrö ile ilgili fikirlerini beyan ettiklerini belirten Öztrak, "Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AKP'nin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar montröyle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim. Açıkcası gerçekten ne yaptıkları belli değil. O metne bakınca kim nerede darbe tetikçiliği yapıyormuş? Her yerden bir şey çıkartıyorlar. Türkiye'de kimsenin söz söyleme özgürlüğü, fikrini açıklama özgürlüğü yok herhalde" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 33 HUZUR HAKKINI ALIP DA DARBE MAĞDURUYMUŞ GİBİ KENDİLERİNİ GÖSTERMESİNLER"

Buradan kimse mağdura yatmasın diyerek tepki gösteren Öztrak, "Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü? Her şeyin üzerine sarayın vesayeriyle olabildiğince yükleniyorlar. Buradan kimse mağdura yatmasın millet mağdur. O yüzde 33 huzur haklarına zam alıp kalkıp şimdi darbe mağduruymuş gibi kendilerini göstermesinler. Olmayan darbe söylemlerinin mağduruymuş gibi gösterdiklerinde kimse buna inanmaz" diye konuştu.

"MİLLETE KARŞI MAĞDURA YATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar.

Boğaziçi eylemlerinde gençlerin boğazını sıkanlar, hastanelerin koronavirüs tedbiri almaması nedeniyle hasta kabul edemez hale gelmesi sonucunda gencecik insanların ölümüne neden olanlar şimdi kalkıp da 103 tane emekli generalin bildirisini gerekçe gösterip mağdura yatmasınlar. Türkiye'nin bambaşka bir gündemi var. İnsanlar mağdur, bunlar kendilerini mağdur göstermeye çalışıyorlar. İşsiz bıraktıkları insanlar, iş yerlerini kapattıkları esnaf, tarlasını elinden aldıkları çiftçi, esas mağdur bunlar."