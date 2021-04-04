TKH: Diktatörlük kuranların vesayetten şikayet etmesi tam bir demogojidir!

04 Nisan 2021 Pazar, 14:20

103 emekli amiralin Montrö tartışmaları ve 'tekkedeki amiral' olayıyla ilgili yaptığı ortak açıklama, Türkiye siyasetinin gündemine oturdu.

Cumhur İttifakı'nın iki kanadı olan AKP ve MHP'den yapılan açıklamalarda, imzacı emekli amiraller ağır ifadelerle hedef alınırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklamayla ilgili res'en soruşturma başlattı.

Öte yandan kritik açıklamaya ilişkin komünistlerden de bir değerlendirme geldi. Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Merkez Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, emekli amirallerin bildirisine AKP tarafından verilen tepkiyi “Diktatörlük rejimi kuranların vesayetten şikayet etmesi tam bir demagojidir!" sözleriyle eleştirdi.

Kılçer, "Mesele Montrö anlaşması ve ABD emperyalizminin Karadeniz’e yerleşme meselesidir. AKP’nin telaşı neden? AKP telaşının nedeni, yolsuzluklarının, yağmanın ve çürümenin üzerini örtmektir. AKP, kendi tabanını konsolide etmek için algı yaratmaktadır“ ifadeleri kullandı.





"NATO’nun ve ABD savaş gemilerinin Karadeniz’de provokasyon girişimleri ortadayken, Kanal İstanbul projesi ile yoksa birilerine söz mü verildi?" diyen Kılçer, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Montrö Anlaşması’ndan tıpkı İstanbul Sözleşmesi gibi çekilmek için Erdoğan’ın kararı yeter" dediğini de hatırlattı.

Kılçer, şöyle devam etti:

"Emekli amirallerin uyarı niteliğindeki bildirisinden başka manalar çıkaran AKP, Montrö konusunda görüşlerini net olarak ortaya koymalıdır. Kaçak laflarla konuyu geçiştiren AKP, vesayet rejimi sözlerinin arkasına saklanmayı bırakmalıdır. Bugün Türkiye’de bırakın askeri vesayeti, doğrudan diktatörlük yönetimi bulunmaktadır. Diktatörlük kuranların vesayetten şikayet etmesi tam bir demogojidir.

Kaldı ki ordunun başındaki ismi doğrudan hükümete alarak, orduyu yönetime dahil eden AKP’den başkası değlidir. Eğer askeri vesayet aranıyorsa bugünkü hükümet daha fazla askeri vesayeti temsil etmektedir.

Ayrıca Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları AKP’nin ilçe teşkilatı değildir. Hem askeri vesayetten şikayet edip hem de Savunma Bakanlığı ve ordu güçlerine siyasi açıklama yaptırmak vesayetçiliğin daniskasıdır!

AKP son dönem ortaya çıkan pisliklerini örtmeye çalışıyor. Yine 'darbe', 'vesayet' imasıyla algı yaratıyorlar. Bu algıyla AKP, yolsuzlukların ve yağmanın üzerini örtmek isterken, kendi tabanında konsolidasyon derdindedir."