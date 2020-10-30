Muharrem İnce yol haritasını açıkladı

30 Ekim 2020 Cuma, 11:22

İnce'nin açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.

Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz.

Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.

Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyruz. Yapacağız ve başaracağız.

Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programızla birlikte, karşınzıa olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.

SORU-CEVAP

"YALNIZLAŞTIK"

Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlar yapıldı. Geleneksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı. CHP de AKP de MHP de iktidar olsa, kim olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. AKP o kadar yanlışlıklar yaptı ki, devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki partilerle iş tuttular. Sonunda geldiğimiz noktada, 5 milyon mülteci ile topraklarımız tanıştı, yalnızlaştık. Geleneksel politikayı terk etmemek en doğrusu.

"PARTİYİ BÖLÜYOR DİYENLER ART NİYETLİ"

Biz gidip Cumhur İttifakı'nı desteklemiyoruz. Bence buraya bölüyor diyenler 4 işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben ayrılırım, mecbur muyum. Bölme böyle olmaz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DERDİMİZ YOK"

Bizim Cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Aday çok var. Analar ne evlatlar doğurmuştur belli olmaz o. Şimdiden Cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz. Ben de olamam başkası da olamaz. Derdimiz memleket, derdimiz çocuklarımız.

2 sene önce dolar 8 lira olacak, memleket batıyor demiştim beni dinlememiştiniz. Bu memleket kötü yönetiliyor, bu muhalefet de kötü yönetiliyor.

"CHP HER HAFTA BİR OLAYLA UĞRAŞIYOR"

Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Bizim bir suçumuz yok. Bir hafta mafya lideri partiyi ziyaret ediyor, bir hafta CHP'li bürokrat CHP Genel başkanına hakaret ediyor, bir hafta Atatürk diyemiyor. Her hafta bir skandal. Bekliyorum bu hafta ne çıkacak. Bizim bir suçumuz yok. Bizim bunlarla alakamız yok.

Parti kurmak çok kolay. Türkiye'de 92 tane parti var. Biz milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta. Millet kur derse kurarız elbet.

"DÜNYADA İLK BİZ YAPTIK"

Otobüs içinde 14-15 saat yaşıyoruz. Bunu dünyada ilk biz yaptık. Yeni bir siyaset yapma biçimi bu. Millet bize parti kurmamızı söylerse gereğini yapacağız.

"HDP OLMASAYDI BÜYÜKŞEHİRLERİ ALAMAZDIK"

Ben partide olanlara seviniyor falan değilim. Ben 40 yılımı verdim partiye. Kahroluyorum böyle gördüğümde. İnsan çıkar millete bir umut verir. İttifakları yapacaksanız mertçe yapacaksınız. Öteden beri dediğim laf bu. Son seçimlerde bize HDP'lilerin desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri.

MEMLEKET HAREKETİ KURUCULAR KURULU LİSTESİ

Ahmet Özalp siyaset bilimi profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, tıp preofesörü

Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, tıp profesörü

Berk Hacıgüzeller, finansal danşman

Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci

Bilin Neyaptı, iktisat doçenti

Burak Hasar, diş hekimi

Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, iş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, yönetici

İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici

İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, ihracatçı

Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, inşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, sanayici

Sibel Aracı, psikiyatrist

Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi