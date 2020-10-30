Muharrem İnce yol haritasını açıkladı
Memleket Hareketi başlatan CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında hareketin yol haritasını açıkladı. Oy böldüğü iddialarına da cevap veren İnce, "Bunu söyleyen art niyetlidir. Ben her hafta farklı bir skandal olan partide siyaset yapmaya mecbur muyum?" dedi.
İnce'nin açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:
Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.
Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz.
Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.
Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyruz. Yapacağız ve başaracağız.
Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programızla birlikte, karşınzıa olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.
SORU-CEVAP
"YALNIZLAŞTIK"
Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlar yapıldı. Geleneksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı. CHP de AKP de MHP de iktidar olsa, kim olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. AKP o kadar yanlışlıklar yaptı ki, devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki partilerle iş tuttular. Sonunda geldiğimiz noktada, 5 milyon mülteci ile topraklarımız tanıştı, yalnızlaştık. Geleneksel politikayı terk etmemek en doğrusu.
"PARTİYİ BÖLÜYOR DİYENLER ART NİYETLİ"
Biz gidip Cumhur İttifakı'nı desteklemiyoruz. Bence buraya bölüyor diyenler 4 işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben ayrılırım, mecbur muyum. Bölme böyle olmaz.
"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DERDİMİZ YOK"
Bizim Cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Aday çok var. Analar ne evlatlar doğurmuştur belli olmaz o. Şimdiden Cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz. Ben de olamam başkası da olamaz. Derdimiz memleket, derdimiz çocuklarımız.
2 sene önce dolar 8 lira olacak, memleket batıyor demiştim beni dinlememiştiniz. Bu memleket kötü yönetiliyor, bu muhalefet de kötü yönetiliyor.
"CHP HER HAFTA BİR OLAYLA UĞRAŞIYOR"
Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Bizim bir suçumuz yok. Bir hafta mafya lideri partiyi ziyaret ediyor, bir hafta CHP'li bürokrat CHP Genel başkanına hakaret ediyor, bir hafta Atatürk diyemiyor. Her hafta bir skandal. Bekliyorum bu hafta ne çıkacak. Bizim bir suçumuz yok. Bizim bunlarla alakamız yok.
Parti kurmak çok kolay. Türkiye'de 92 tane parti var. Biz milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta. Millet kur derse kurarız elbet.
"DÜNYADA İLK BİZ YAPTIK"
Otobüs içinde 14-15 saat yaşıyoruz. Bunu dünyada ilk biz yaptık. Yeni bir siyaset yapma biçimi bu. Millet bize parti kurmamızı söylerse gereğini yapacağız.
"HDP OLMASAYDI BÜYÜKŞEHİRLERİ ALAMAZDIK"
Ben partide olanlara seviniyor falan değilim. Ben 40 yılımı verdim partiye. Kahroluyorum böyle gördüğümde. İnsan çıkar millete bir umut verir. İttifakları yapacaksanız mertçe yapacaksınız. Öteden beri dediğim laf bu. Son seçimlerde bize HDP'lilerin desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri.
MEMLEKET HAREKETİ KURUCULAR KURULU LİSTESİ
Ahmet Özalp siyaset bilimi profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör
Ali Tunçcan, Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, tıp preofesörü
Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller, finansal danşman
Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci
Bilin Neyaptı, iktisat doçenti
Burak Hasar, diş hekimi
Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, iş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, yönetici
İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici
İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, ihracatçı
Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, inşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, sanayici
Sibel Aracı, psikiyatrist
Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi
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