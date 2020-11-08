Muharrem İnce'den Berat Albayrak göndermesi: Yetmez ama evet
CHP'li Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından göndermede bulundu. İnce, ''Yetmez ama Evet. Sıra sende' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı. Cenab-ı Allah Sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri dikkat çekti.
Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Muharrem İnce, ''Yetmez ama Evet. Sıra sende' ifadelerini kullandı.
İnce şu ifadeleri kullandı:
''Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende''
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