Muharrem İnce'den Berat Albayrak göndermesi: Yetmez ama evet

CHP'li Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından göndermede bulundu. İnce, ''Yetmez ama Evet. Sıra sende' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 20:11
Muharrem İnce'den Berat Albayrak göndermesi: Yetmez ama evet
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı. Cenab-ı Allah Sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri dikkat çekti.

Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Muharrem İnce,  ''Yetmez ama Evet. Sıra sende' ifadelerini kullandı.

İnce şu ifadeleri kullandı:

''Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende''


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