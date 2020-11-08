Son dakika | Berat Albayrak, istifa etti

08 Kasım 2020 Pazar, 19:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Twitter hesabına erişilemeyen Albayrak, Instagram hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanınımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annnme, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemize tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin''

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde AKP milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

9 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı oldu.