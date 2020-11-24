Muharrem İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
CHP'li Muharrem İnce, Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmesiyle ilgili açıklama yaptı. İnce, ''Bülent Arınç'a bakınca Tayyip Erdoğan'ı görüyorum. Tayyip Erdoğan'ı görünce Bülent Arınç'ı. Partiden istifa etmemiş, oğlu milletvekili. Sadece YİK'ten istifa etti'' ifadelerini kullandı.
CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan İnce, ''Bir siyasetçi ne serbest kalsın diyebilir ne de tutuklansın diyebilir. Bağımsız bir yargı olsa zaten hapiste olmazlar. Bu yargının görevi. Ben siyasetçi olarak buna müdahale edemem.Türkiye'de bunu düzeltmemiz lazım. Bülent Arınç'a bakınca Tayyip Erdoğan'ı görüyorum. Tayyip Erdoğan'ı görünce Bülent Arınç'ı. Partiden istifa etmemiş, oğlu milletvekili. Sadece YİK'ten istifa etti'' dedi.
''VİCDANLIYMIŞ FALAN BUNLARI GEÇECEKSİN''
İnce, ''Arınç zaten istediklerini aldı. Onun Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde kanunlar çıktı. Meclis Başkanlığı yapanlar devlet mezarlığına gömülür. Bülent Arınç zaten öbür dünyasını sağlamlaştırdı. Maaşı zamlandı. Onun döneminde Meclis Başkanlığı yapanlar milletvekili maaşının iki katını alıyor. Onun için vicdanlıymış falan bunları geçeceksin'' ifadelerini kullandı.
İşte İnce'nin o sözleri:
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
Video Haberler
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
- Bebeğini ölüme böyle terk etti
- Annesinin ölüm haberini canlı yayında aldı
- 201 kişinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
- İYİ Parti'den duygulandıran paylaşım
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!