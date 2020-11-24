Muharrem İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması

24 Kasım 2020 Salı, 22:25

CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan İnce, ''Bir siyasetçi ne serbest kalsın diyebilir ne de tutuklansın diyebilir. Bağımsız bir yargı olsa zaten hapiste olmazlar. Bu yargının görevi. Ben siyasetçi olarak buna müdahale edemem.Türkiye'de bunu düzeltmemiz lazım. Bülent Arınç'a bakınca Tayyip Erdoğan'ı görüyorum. Tayyip Erdoğan'ı görünce Bülent Arınç'ı. Partiden istifa etmemiş, oğlu milletvekili. Sadece YİK'ten istifa etti'' dedi.

''VİCDANLIYMIŞ FALAN BUNLARI GEÇECEKSİN''

İnce, ''Arınç zaten istediklerini aldı. Onun Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde kanunlar çıktı. Meclis Başkanlığı yapanlar devlet mezarlığına gömülür. Bülent Arınç zaten öbür dünyasını sağlamlaştırdı. Maaşı zamlandı. Onun döneminde Meclis Başkanlığı yapanlar milletvekili maaşının iki katını alıyor. Onun için vicdanlıymış falan bunları geçeceksin'' ifadelerini kullandı.

İşte İnce'nin o sözleri: