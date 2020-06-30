Muharrem İnce'den 'Esra Albayrak' tepkisi: Yapılan paylaşım ahlaksızlıktır

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan yorumlara tepki gösterdi. İnce, ''Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2020 Salı, 20:52
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra-Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih bugün dünyaya geldi. Muharrem İnce, sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan yorumlara  tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız"


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