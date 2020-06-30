Muharrem İnce'den 'Esra Albayrak' tepkisi: Yapılan paylaşım ahlaksızlıktır

30 Haziran 2020 Salı, 20:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra-Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih bugün dünyaya geldi. Muharrem İnce, sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız"