Muharrem İnce'den Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a atanmasına tepki
CHP'li Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a atanmasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği açıklandı. İnce, ''Artık dış mihraklar ekonomimize saldırmaya cesaret edemez'' dedi.
Twitter üzerinden açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Dış mihrakları, Londra merkezli karanlık operasyonları, faiz lobilerini kündeye getirmek için Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı güreşçi Hamza Yerlikaya atanmış. Hayırlı olsun. Artık dış mihraklar ekonomimize saldırmaya cesaret edemez."
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