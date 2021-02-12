Muharrem İnce'den 'tabela partisi' açıklaması

12 Şubat 2021 Cuma, 09:40

CHP'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘DAHA ÖNCE İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM’

CHP'nin parti içi demokrasiyi yok ettiğini öne süren İnce, 24 Haziran seçim döneminde de yalnız bırakıldığını kaydetti. "Daha önce istifa etmeyi düşündüm" diyen İnce, geçen günlerde gelen istifasına dair, "Artık burama geldi, burada siyaset yapma şansım artık yok" ifadesini kullandı.

CHP yönetimine "Yüzde 30'u geçerek onların ayarlarını bozdum ben" diyen İnce, "Bunlar gizli Tayyipçi. Kripto Tayyipçi bunlar. CHP yönetiminin ayarlarını bozdum ben. Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler. Sayın Akşener ikinci, Muharrem İnce üçüncü olur çeker köyüne gider diye düşündüler. Biz şimdi önümüze bakacağız. Bütün gece geçmişi konuşacak halimiz yok. Ben artık CHP'nin üyesi değilim. Yeni bir duruşumuz, yeni bir görüşümüz var" şeklinde konuştu.

CHP’DEN PARTİ’YE GEÇİŞLER OLACAK MI?

İnce, gazetecilerin "CHP'den partinize geçiş olacak mı?" sorusuna ise "Şu an bu konuda bir şey söylemek istemiyorum, kişiler üzerinden konuşmak doğru değil" cevabını verdi.

İnce'nin cevabı üzerine gazeteciler, "Görüşmeler var yani?" diye sordu. İnce, bu soruya "Evet tabii, görüşmeler var" yanıtını verdi.

Partinin kuruluş tarihi hakkında bilgi veren İnce, "Salgınla ilgili özel bir durum olmazsa 19 Mayıs, daha öncesine yetiştirebilirsek 23 Nisan'da kuruluş gerçekleşecek" dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"3 milletvekili arkadaşımız böyle bir girişiminde bulundular; doğru. Bunların mimarı benim. 2004'den beri genel başkanı üyeler seçsin diye yıllardır dillendiriyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, doğru bir şey yaptılar. Bunu bütün kamuoyunun göz önünde genel başkanı üyeler seçsin, cumhurbaşkanı adayını partinin kayıtlı üyeleri belirlesin diye dillendirmişim. Çarşamba günü bu açıklamayı milletvekili arkadaşlarım yaptı. Pazartesi günü ben istifa ettim. Bu 8 yıllık mesele.

Ben partide demokrasi istiyorum, ilkelerine dönüş istiyorum. Partide demokrasi olursa ilkelerine doğal olarak döner zaten. 8 yıldır diretiyorum ben bu konuda. Biz şimdi yeni bir parti kuruyoruz. Bizim kuracağımız partide her şey seçimle olacak. İki kez başarılı olamayan genel başkan bir daha aday olamayacak.

‘BURADA SİYASET YAPMA ŞANSIM ARTIK YOK’

Daha önce istifa etmeyi düşündüm. 'Gel bakalım Muharrem' dendiğinde adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Kamuoyu bunu şımarıklık olarak algılar diye düşündüm, yuttum. Zonguldak mitinginde bana destek veren 14 milletvekilini tırpanladılar. Şimdi bana selam veren herkesi listelerden atıyorum. Hadi ya sabır dedim. Sonra kampanya döneminde çuval çuval resimlerimi asmadılar, örgütlere talimat verip. Adaymış gibi sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astılar. Aday benim, seçilirsem ben seçileceğim. Seçim gecesi sistemleri çöktü CHP Genel Merkezi'nin. 4 genel başkan yardımcısı 'ikinci tura kaldı' dediler, ellerinde bir şey yoktu. Bana hiçbir şey veremediler. Sabah istifa edecektim, ya sabır dedim. Abant'ta seçim değerlendirme toplantısına beni çağırmadılar. Aday benim, ben olmadan nasıl değerlendiriyorsunuz. 107 mitingi yapan Muharrem İnce. Beni toplantıya çağırmadılar. Çekileyim gideyim dedim, ya sabır dedim. 'Saraya giden CHP'li var' dediler. Sayın genel başkanı aradım 'ayıp oluyor, bu CHP'yi yaralar' dedim. Bana atılan iftira gibi olur bu, sert konuşurum dedim. 'İzmir'e gidiyorum ararım seni' dedi, 6 ay görüşemedik. Saraydan para alında dendi. Ben sert çıkınca 'Muharrem İnce'yi kast etmedik' dediler. 3 milletvekilini günlerce ikna etmeye çalıştılar, ikna edemeyince 'Saray operasyonu' dediler. Artık burama geldi, burada siyaset yapma şansım artık yok.

‘CHP'YE TABELA PARTİSİ DEMEDİM’

İftira silsilesi devam ediyor. Saraya giden CHP'li, saraydan para alan CHP'li. Ben CHP'ye tabela partisi demedim. Dediğim şu; CHP'nin içi boşaltıldı. İlkeleri yok edildi. Duruşu yok edildi, omurgası yok edildi. Anti emperyalist duruşu yok artık. Bunlar olunca geriye bir tabela kaldı dedim. Bu CHP'nin tüzel kişiliğine söylenmiş bir hakaret değildir yönetimine söylenmiştir, kötü yönetimi göstermektir. Ben asla tabela partisi demedim, ne dediğimi biliyorum.

Biz 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıktık. Bugün aramıza katılan 3 milletvekili aramızda mıydı? Değildi. Siyasette yola çıktıklarınız olur, yolda takılanlar olur, sonra katılanlar olur. Siyasette en yakın, en uzak olmaz. Kişileri tartışmam. Ben genel konuşurum. Abdullah Gül'le beraber değil miydi Tayyip Erdoğan? Şimdi beraberler mi? Katılan olur, giden olur, sonra gelen olur, taktik gereği şimdi gelmemesi gereken olur. Buralara takılmayın. Önemli olan millete umut olabilecek miyiz? Yeni şeyler söyleyebilecek miyiz? 18 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidar var. Hala anketlerde 'Tayyip Erdoğan ekonomiyi iyi yönetir' diyen çıkıyorsa muhalefetin iki elini başına alıp düşünmesi lazım. 13 milyon emekli, 10 milyon işsiz, 10 milyon asgari ücretlisi, atanamamış öğretmeni, 5 milyon çiftçisi geçim sıkıntısı çekiyorsa, 45-50 milyon kişi. Ana muhalefet partisi 11 milyon oy alıyorsa yeni bir umuda, başlangıca ihtiyaç var.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İttifaklar zayıf duruşların işidir. İttifak olmaz demiyorum ama ittifakı kutsamıyorum. Seçime 2,5 yıl varken ittifaklarla yola çıkmak zayıf siyasi duruşların işidir. Biz Türkiye'ye yeni modeller önereceğiz. Türkiye'nin kronikleşmiş sorunları var, köhnemiş yöntemlerle çözemiyiz. Yeni yöntemlerle çözeceğiz bunları.

‘BİRBİRİMİZİ KIRMAYA GEREK YOK’

CHP ile yollarımı ayırdım. Birbirimizi üzmeye, kırmaya, dökmeye hiç gerek yok. Hazine yardımı var, mal, mülk var. Trilyonlar var. Bizde bir şey yok. Dilimiz var, beynimiz var. Biz bu iktidardan memnun değiliz, siz de değilsiniz, hay hay, niye birbirimize laf söyleyelim. Onca imkanınıza rağmen yapın muhalefetinizi, biz de yapalım. Kısa sürede fark anlaşılacak zaten. 51 vilayeti gezdik, kaldı 30 vilayet. Sokak sokak dolaşağız. Bakalım millet sizi mi seçecek, bizi mi seçecek. Bu millet yarın 'Muharrem İnce'nin oylarını siz bölüyorsunuz' derlerse şaşırmayın. Biz 50+1'iu hedefleyerek çıkacağız. Cumhur İttifakı ile olmayacağımız kesin. Millet İttifakı'yla olmayacağız niye diyeyim, biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. Memleket Hareketinin adayı, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak derseniz, üyelerin önüne sandığı koyacağız, üyelerimiz seçecek. 'Sen aday olacak mısın' diye sorarsanız evet ben olacağım, ama başka birisi de aday olabilir.

‘KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR’

Kişiler üzerinden açıklamayı doğru bulmuyorum. Yakında genel merkezimizi dayayıp, döşeyelim. Orada parti meclisi salonunda sizlere tek tek tanıtacağım. Şu anda Meclis'te 13 parti var. 6. sırada 3 milletvekili ile memleket hareketi var. 83 milyon yurttaşımıza kucağımızı açacağız. Kırmızı çizgilerimiz var. Bir Atatürk'le problemi olanlar, doğaya ve çev reye saygısı olmayanlar, kadına şiddeti yüksek sesle kınamayanlar, terörün her türlüsünü kınamayanlar, rant elde edenler, din, dil, mezhep ayrımcılığı yapanları istemiyoruz. Bu altı kırmızı çizgimizi kabul etmek şartıyla bütün yurttaşlarımıza kapımız açıktır.

PARTİ NE ZAMAN KURULACAK?

Salgınla ilgili özel bir durum olmazsa 19 Mayıs, daha öncesine yetiştirebilirsek 23 Nisan'da kuruluş gerçekleşecek. Gönüllünün birisi logo yapıyor, bazı gazeteci arkadaşlar onu alıp 'logosu bu diye' haber yaparsa buna bir şey yapamam ki. Benim ağzımdan ya da sözcümüzün ağzından dinlemeniz lazım. Ben 1 Mart'ta istifa edecektim, gelinen ortamda 1 Mart'ı öne aldık."