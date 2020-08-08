Muharrem İnce'den yeni açıklama: "Aynı yolun yolcusudur"
CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "kendileri gibi düşünmeyenleri iktidarla ilişkilendirip ihanetle suçlayanlar aslında aynı yolun yolcusudur" dedi.
CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulundu.
İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla, kendileri gibi düşünmeyenleri iktidarla ilişkilendirip ihanetle suçlayanlar aslında aynı yolun yolcusudur” ifadelerini kullandı.
İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla, kendileri gibi düşünmeyenleri iktidarla ilişkilendirip ihanetle suçlayanlar aslında aynı yolun yolcusudur.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 8, 2020
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