Muharrem İnce'nin kurucu isimleri açıklayacağı tarih belli oldu
CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını söylemişti.
Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını söylemişti.
Yerelin Gündemi'nin aktardığı habere göre, Muharrem İnce'nin yarın basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
Saat 11:00'de yapılacak basın toplantısı İstanbul’da Polat Otel'de gerçekleşecek.
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