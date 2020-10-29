Muharrem İnce'nin kurucu isimleri açıklayacağı tarih belli oldu

29 Ekim 2020 Perşembe, 16:25

Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını söylemişti.

Yerelin Gündemi'nin aktardığı habere göre, Muharrem İnce'nin yarın basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Saat 11:00'de yapılacak basın toplantısı İstanbul’da Polat Otel'de gerçekleşecek.